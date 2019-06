"Cuando Cristiano Ronaldo te invite a comer a su casa, solo di que no": aconseja excompañero del portugués

"Daría este consejo a cualquiera: cuando Cristiano Ronaldo invite a comer a su casa, solo di que no... me dijo que fuera después del entrenamiento y fui. Yo estaba cansado, en la mesa solo había ensalada, pollo y agua. No había nada de refrescos. Comenzamos a comer y pensaba que después habría carne, pero no. Terminó de comer, se puso de pie y comenzó a jugar con una pelota. Me dijo que hiciéramos toques y yo le respondí que si podía terminar de comer. Después de eso, me pidió que fuéramos a la piscina. Cristiano es una máquina y no quiere dejar de entrenar".

Una bestia competitiva que tiene en la cabeza entrenar todo el tiempo. Así relató una anécdota su excompañero y amigo en del Manchester United, Patrice Evra , quien aconsejó a cualquiera que quiera compartir momentos del día con el crack luso.



El defensa francés reveló a ITV Sports otra anécdota que compartió con -para él- uno de los mejores jugadores con los que compartió vestuario.



"Una vez, Cristiano estaba jugando al ping-pong con Ferdinand y Río le ganó. Todos nos pusimos a gritar y se notaba que Cristiano estaba molesto. Tras eso, mandó a su primo a comprar una mesa de ping-pong, estuvo entrenando dos semanas en casa, y después le ganó a Ferdinand delante de todos. Así es él, por eso no me sorprende que quiera ganar más Balones de Oro, o que quiera ganar el Mundial", explicó.



Así es Cristiano, relatado por los mismos jugadores que comparten tiempo con él. Ronado ganó el último fin de semana la Liga de Naciones de la UEFA con Portugal, el segundo título en la historia del país

