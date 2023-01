El astro portugués Cristiano Ronaldo ha sido presentado este martes como nuevo jugador del club saudí Al Nassr en el estadio Mrsool Park, en Riad, después de que su fichaje se hiciera oficial el pasado 30 de diciembre. El exdelantero del Sporting Manchester United, Real Madrid y Juventus, que llegó la noche del lunes a la capital Riad junto a su familia, anunció que ya ha realizado el reconocimiento médico antes de incorporarse a los entrenamientos del club, uno de los mejores de la liga saudí. Después, el cinco veces ganador del Balón de Oro atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa.

En esa línea, Cristiano Ronaldo confirmó que su paso por el fútbol de Europa ha terminado y aprovechó la ocasión para responder con contundencia a todos los que critican su llegada al Al Nassr. Para el nacido en Funchal, sus detractores no saben de fútbol al menospreciar la Liga de Arabia Saudita.

“Estoy muy orgulloso de este paso que he dado. Mi trabajo en Europa ya está terminado. He jugado en los mejores clubes de Europa y ahora agradezco a Arabia Saudí la oportunidad de un nuevo desafío”, empezó diciendo el deportista de 38 años a los periodistas.

“Mucha gente habla y da su opinión, pero no sabe nada de fútbol. Todos los equipos están preparados y nos llevamos muchas sorpresas. El equipo de Corea del Sur, Costa Rica... ganar en el Mundial es muy difícil. El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí”, agregó.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo reveló que tuvo ofertas de todo el mundo para seguir su carrera. No obstante, decidió inclinarse por una liga que van en ascenso.

“Esta es una gran oportunidad no solo por el futbol pero para intentar cambiar la mentalidad del mundo. He tenido oportunidades de jugar en Europa, Brasil y Australia, incluso en Portugal. He elegido este desafío porque quiero ayudar este gran país e intentar ayudar con mi experiencia a desarrollar el país y el club. Como la sección femenina del Al Nassr, algunos no lo saben pero tenemos una sección de fútbol femenino aquí”, apuntó.





¿Cuándo debutará Cristiano Ronaldo en Al Nassr?





El portugués llegó el lunes a la capital de Arabia Saudita, Riad, para integrarse al equipo y comenzar con los entrenamientos. Después de unos días, el jueves 5 de enero, se daría el esperado debut del jugador portugués en su nuevo club, en el estadio Mrsool Park ante más de 25 mil espectadores.

Ese día, Al Nassr enfrentará a Al-Tai desde las 10:00 a.m. (horario de Perú) por la jornada 12 de la liga de Arabia Saudita. Cabe destacar que, por ahora, la liga saudí solo cuenta con transmisión a nivel local por parte de la cadena SSC (Saudi Sports Company).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR