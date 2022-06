Gran gesto e iniciativa en beneficio de los afectados de la invasión que mantiene Rusia sobre Ucrania: los soldados. Y en el país ucraniano han iniciado una subasta de una camiseta firmada por el futbolista portugués Cristiano Ronaldo con la que han obtenido más de 2.000 euros. Todo dentro del marco de la iniciativa llamada ‘Save Ukraine Now’.

“¡Tenemos noticias increíbles! La historia de la camiseta llegó a Cristiano Ronaldo y hoy recibimos la siguiente reacción del mítico futbolista: ‘Espero que mi camiseta del partido con Ucrania 2019, pueda ayudar a los jóvenes a tener un mejor futuro y quiero felicitar a la Asociación Ucraniana de Fútbol por esta acción. Orando por la paz: Cristiano Ronaldo”, publicó el centro ‘Save Ukraine Now’ en redes sociales.

La camiseta firmada por Cristiano se vendió por 70.000 UAH (la moneda local ucraniana) en la subasta benéfica, que suman unos 2.200 euros al cambio actual.

Los fondos obtenidos en la subasta del delantero luso se utilizarán para comprar medicamentos para los militares, cita la organización.

‘Ukrinform’ recuerda que la subasta benéfica para recaudar fondos para las Fuerzas Armadas de Ucrania se mantuvo en internet entre el 22 y el 26 de junio.

La camiseta corresponde al encuentro que sostuvieron Portugal vs Ucrania, precisamente, el 22 de marzo de 2019 en Lisboa, y pertenecía a un niño de 14 años de Ivano-Frankivsk.

Save Ukraine Now Center explica en su página que se creó para satisfacer las necesidades de los batallones militares de la región de Ivano-Frankivsk en la línea del frente.

‘CR7′ aún no tiene definido su futuro

Si bien es cierto que todo apunta a que continuará en el Manchester United y cumplirá con su contrato, desde la misma Premier League, la Bundesliga o en la Serie A han saltado todo tipo de informaciones. Y ahora se suma una más que llega desde nada menos que de la Liga de Portugal.

Ya hace unas semanas se especuló de un posible regreso de Cristiano al Sporting Lisboa, el club donde debutó. Y Hugo Viana, director deportivo de la escuadra portuguesa, no descarta esa posibilidad. “Creo que por ahora no se podrá hacer, pero nunca se sabe. Él puede decidir a dónde quiere ir, pero no sabemos el futuro”, ha señalado en ‘Sky Sports’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.