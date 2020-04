De no creer. Considerado mundialmente como uno de los mejores jugadores que se han visto en este deporte, Cristiano Ronaldo no siempre fue reconocido como tal y mucho menos en sus inicios. Si no, basta con recordar la vez que debutó con el Sporting Lisboa en 2002, cuando ni los comentaristas estaban enterados de quién era.

Tenía 17 años, era 3 de agosto y un joven con el nombre de Cristiano Ronaldo saltó a la cancha con la camiseta del Sporting de su país para hacer su primera aparición no oficial con los suyos, en un duelo de pretemporada ante el Real Betis, en el que al luso le pasaría de todo tal y como han recordado varios usuarios en las redes.

Y es que a través de la cuenta oficial de Instagram de ‘cris7football’, se compartió un video del debut del ahora jugador de la Juventus, donde llamó la atención más que su golazo dejando en ridículo al portero del Betis, el hecho de que el narrador del encuentro le atribuyera la anotación a otro que no era Cristiano. ¿El motivo? Ronaldo era un ‘NN’.

¿Qué pasó exactamente? Pues resulta que en uno de los momentos finales del partido entre el Sporting y Betis, Cristiano Ronaldo hizo su aparición en el choque con un espectacular tanto a favor de los lusos, a lo que uno de los comentarios lo felicita, aunque creyendo que el gol lo había marcado Custódio, en ese entonces compañero de CR7.

“¡Qué golazo! Para cerrar el encuentro, Custódio. De nuevo la indecisión de la zaga del Betis lo ha aprovechado Sporting, para conseguir el tercer tanto. Espléndido el gol de Custódio. Fíjense desde qué posición, cómo la coloca Custódio para el 3-2”, se escucha en el clip de menos de un minuto de duración, que ya es viral en Instagram y Twitter. Una locura.

En la actualidad, Custódio es entrenador del Sporting Braga y Cristiano Ronaldo ya es historia pura. Tras su glorioso paso por el Real Madrid, el delantero luso firmó por la Juventus de Italia, donde también la viene rompiendo a pesar de sus 35 años. Larga vida al ‘Bicho’.

