Este lunes, un hecho sorprendente dejó a muchos, especialmente a Rodrigo Bentancur, desconcertados. La Football Association (FA) emitió un comunicado en el que señaló al mediocampista “tendrá siete partidos de suspensión y deberá pagar una multa de 100.000 libras esterlinas por romper la regla E3 en relación a una entrevista para un medio de comunicación”. Este castigo se debe a que, en una entrevista, el jugador habría reconocido haber cometido una conducta inapropiada y racista hacia Son Heung-Min, su compañero en el Tottenham de Inglaterra. Sin embargo, este incidente podría no ser más que una mala interpretación por parte de las autoridades deportivas.

El comentario de Rodrigo Bentancur se realizó en el programa televisivo Por la camiseta de Canal 10 de Uruguay, donde, en un momento, hizo una broma y sugirió que los coreanos “son todos más o menos iguales”, refiriéndose a su compañero Son Heung- Mín. El conductor del espacio televisivo le preguntó si podría conseguir una camiseta del jugador coreano, a lo que respondió el charrúa.

“¿De Sonny? ¿O de un primo de Sonny? Total, son todos más o menos igual”, dijo el futbolista entre risas. Sin embargo, lo que comenzó como una broma no terminó de esa manera, ya que la organización Kick It Out, dedicada a combatir el racismo en el fútbol, reveló haber recibido “un número considerable” de quejas por esos comentarios. Este miércoles, la FA anunció la sanción: Bentancur será suspendido por 7 partidos debido a sus declaraciones sobre su compañero Son.

Según las autoridades, a Bentancur se le imputó por violar la regla 3.1 de la FA. Este punto compete que el uruguayo comentó “comportamientos inadecuados o el uso de vocabulario abusivo, palabras insultantes o haber traído desprestigio al deporte”. Además, la pena fue mayor debido a que también se le indicó que quebraba la regla 3.2 por “incluir una referencia -ya sea expresa o implícita- a una nacionalidad, race u origen étnico”, se puede leer en el documento.

Según lo indicado por la FA en el texto de la sanción, la suspensión para Bentancur podía oscilar entre 6 y 12 partidos, siendo 6 el mínimo estándar para este tipo de situaciones. Tras conocerse la sanción, el charrúa se perderá los encuentros de Premier League contra el Manchester City, Fulham, Bournemouth, Chelsea, Southampton, Liverpool y Nottingham Forest, correspondientes por la Premier League.

Según la federación inglesa, Rodrigo rechazó la acusación, pero una comisión independiente determinó su culpabilidad, considerando su comentario una “violación grave” al incluir referencias a la nacionalidad o etnia de un compañero. La FA mantiene reglas estrictas respecto a este tipo de comentarios. En el pasado, por ejemplo, sancionó a Edinson Cavani por llamar “negrito” a un amigo en una publicación de Instagram, y a Bernardo Silva por comparar a Benjamin Mendy con un conguito.

En el caso de Cavani, el uruguayo recibió tres partidos de suspensión, una multa de 100.000 libras y tuvo que completar un curso de reeducación. Por su parte, Silva fue sancionado con un partido de suspensión y una multa de 50.000 libras. Sin embargo, el argentino Alejandro Garnacho no fue sancionado la temporada pasada por usar un emoticono de gorila en una publicación en redes sociales junto a una foto de su compañero André Onana.





Las disculpas de Bentancur a Son

A través de sus redes sociales, Rodrigo Bentancur se disculpó de inmediato con su capitán después de sus declaraciones y destacó que mantuvo una conversación con él para aclarar lo dicho. “Por este medio quiero comunicarles a todos los fans y a todos aquellos que nos siguen que después del reportaje donde me referí a Son y a nadie mas. He hablado con él y, como es lógico y por nuestra amistad profunda, entendió que solo fue una gracia desafortunada y quedo todo claro y resuelto”.

“Tema concluido con mi amigo. Ahora si esos comentarios afectó a gente a los que no iban dirigidos ni hubo por asomo intención de ofender, por este medio les pido disculpas, pero que sepan con total claridad que nunca, nunca me referi a nadie mas, solo a Son y por lo tanto nunca tuve voluntad directa o indirecta de ofender a nadie. Les mando a todos un gran abrazo y respeto”, sentenció el futbolista uruguayo.

Las disculpas de Rodrigo Bentancur vía redes sociales. (Foto: Captura Instagram).





