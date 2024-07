El pasado lunes, en el partido de octavos de final de la Eurocopa 2024, en Frankfurt, Cristiano Ronaldo (39 años) vivió una de las noches más agridulces de su carrera. En un encuentro marcado por la tensión, el astro portugués falló un penalti crucial ante Eslovenia en el tiempo extra y rompió en llanto en el campo. Aunque luego convirtió su penalti en la tanda decisiva, su reacción ha generado una ola de críticas, siendo la más destacada la del exfutbolista alemán Dietmar Johann Wolfgang ‘Didi’ Hamann.

Hamann, conocido por su franqueza y agudas observaciones como comentarista deportivo, no se anduvo con rodeos al referirse a la actuación de Cristiano Ronaldo. En declaraciones que rápidamente se volvieron virales, Hamann expresó en RTE Sport su descontento y cuestionó el comportamiento del crack del Al Nassr.

”Con 39 años, juega 120 minutos, falla un penalti y tengo que decir que me creí todo eso de que ‘Ronaldo se ha convertido en un jugador de equipo porque necesita al equipo más que antes’. Yo también me creí esas tonterías, pero creo que esta noche ha vuelto a mostrar su verdadera cara. Falla el penalti, se pone a llorar en el campo, se pone a llorar en el descanso de la prórroga. Y yo pienso ‘todo es por tu culpa’”, dijo.

La escena de Cristiano Ronaldo llorando en el campo y luego en el descanso de la prórroga ha sido un tema de debate entre hinchas y medios deportivos. Para Hamann, la exhibición emocional del goleador histórico del Real Madrid (451) fue inapropiada y perjudicial para el equipo:

”Hay una plantilla de 26 jugadores, 20 empleados, 30.000 o 40.000 aficionados, no se trata de ti. Intentas ser objetivo, pero yo animaba a Eslovenia porque me parecía vergonzosa la reacción, me parecía fuera de lugar. Nunca había visto nada igual, porque una vez que muestras emociones, una vez que te emocionas, se acabó. En ese momento, el seleccionador tuvo que decir: ‘Tienes que retirarte porque no estás en condiciones de seguir jugando’”.

Hamann también cuestionó la narrativa de que Ronaldo se ha convertido en un jugador de equipo, sugiriendo que el portugués sigue siendo principalmente egoísta:

”Hay que reconocerle que tiró el primer penalti y lo tiró bien, fue un penalti muy bueno, pero como he dicho, me creí todo eso de que ‘Ronaldo se ha convertido en un jugador de equipo’, es una absoluta tontería. Sólo piensa en sí mismo. Marca el penalti y se disculpa ante la afición, no necesita disculparse. Será titular en el próximo partido, pero no veo otro resultado que una victoria de Francia”.

Cristiano Ronaldo, tras jugar contra Turquía en la fase de grupo, alcanzó las 7 asistencias en la historia de la Eurocopa, superando a Karel Poborsky, quien tenía el récord anterior con 6 asistencias. El reconocido estadístico MisterChip fue uno de los primeros en destacar este hito histórico, publicando en sus redes sociales: “RÉCORD HISTÓRICO. Cristiano Ronaldo (7) supera a Karel Poborsky (6) y ya es, EN SOLITARIO, el jugador con más asistencias en TODA la historia de la Eurocopa”.

Pero el récord de asistencias es solo una pieza más en la larga lista de logros de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa. MisterChip también recordó otros impresionantes récords que el delantero posee en este prestigioso torneo:

Jugador con más goles en la historia de la Eurocopa.

Jugador con más asistencias en la historia de la Eurocopa.

Jugador con más partidos en la historia de la Eurocopa.

Jugador con más minutos en la historia de la Eurocopa.

Jugador con más tiros al palo en la historia de la Eurocopa.

Jugador más veces capitán en la historia de la Eurocopa.

Jugador con más victorias en la historia de la Eurocopa.

Jugador que ha marcado en más ediciones de la Eurocopa.

Jugador que ha disputado más ediciones de la Eurocopa.

