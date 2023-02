Cristiano Ronaldo nunca deja de hacer noticia. Ya sea por sus goles en el Al Nassr o alguna que otra fotografía que publica en sus redes sociales, el delantero portugués siempre se encuentra en boca de todos. Es por eso que no resulta sorpresivo que este martes sea el dueño de varios titulares, luego de que su pareja y madre de sus hijos, la modelo española Georgina Rodríguez, revelara las prohibiciones que el veterano deportista tiene en su propia casa. Según la también influencer, el de Funchal no entra a la cocina ni se le tiene permitido hacer tareas domésticas.

En una entrevista para la revista Sportweek, que se ha difundido en pleno Día de San Valentín, Georgina ha revelado que Cristiano Ronaldo no puede dedicarse a la cocina después de entrenar toda la mañana. Tanto Georgina como los empleados de su mansión, se encargan de alistarle la mejor comida posible.

“Cristiano es un súper papá y el mejor esposo con el que podría soñar. Pero él no cocina. Después de entrenar toda la mañana se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef, pero yo a veces cocino”, comentó la novia del goleador del Al Nassr.

En la misma línea, Georgina dejó claro que ‘CR7′ tampoco puede dedicarse al mantenimiento ni hacer tareas sencillas como cambiar los focos de una lámpara.

“Es imposible, tenemos unos techos tan altos… ¿Si fueras Cristiano Ronaldo cambiarías una lamparita a casi seis metros del suelo? Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien, me gusta cuidar de mi casa y de mi familia”, relató la mujer del luso,





¿Cómo se conocieron Georgina y Cristiano Ronaldo?





La pareja se conoció en 2016 cuando Rodríguez trabaja en una tienda de Gucci de Madrid y el futbolista portugués iba a comprar, el resto es historia. Ahora, siete años después, hijos y casas en común y un proyecto de vida juntos, la pareja vive más fuerte y feliz que nunca.





¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con Al Nassr?





El próximo reto de Cristiano Ronaldo está marcado para el próximo viernes 17 de febrero. El cuadro auriazul enfrentará como local al Al Taawon a partir de las 10 de la mañana (hora peruana) en un duelo que será transmitido en América Latina por las señales de DIRECTV y Claro Sports.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR