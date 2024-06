Croacia vs. Albania se ven las caras (EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV HOY) este miércoles 19 de junio en el Volksparktadion por la segunda fecha del Grupo B de la Eurocopa 2024. La pugna deportiva está programada para iniciar desde las 8:00 a.m. (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. En México, el partido se verá en Sky Sports y Sky+, en Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV y ViX, mientras que en España va por RTVE. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. ¡Siguen las emociones!

Croacia se prepara para el partido ante Albania. (Video: Selección de Croacia)

Croacia vs. Albania: posibles alineaciones

Croacia : Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongraric, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Budimir, Majer.

: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongraric, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Budimir, Majer. Albania: Strakosha; Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi.

