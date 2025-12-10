Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO: ver transmisión de DIRECTV (DSports) y FIFA+ online gratis
Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO: ver transmisión de DIRECTV (DSports) y FIFA+ online gratis

Por los cuartos de final de la , vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) desde Qatar. El encuentro se juega este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium. Según la programación de la FIFA, el partido está pactado para las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil y una hora menos en México). ¿En qué canales se verá? Debes conectarte a DSports (DIRECTV) si estás en Latinoamérica, y a través del streaming de FIFA+ para el territorio mexicano; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles en Depor.

