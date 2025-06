En el Estadio Olímpico Universitario, Cruz Azul vs. Vancouver Whitecaps juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 1 de junio en la final de la Concachampions 2025. El encuentro está programado para las 8:00 de la noche (hora peruana) y tendrá la transmisión de Disney Plus en streaming para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tuvo el mismo horario en Colombia y Ecuador, una hora más en Chile, Bolivia, Paraguay o Venezuela y dos para Argentina, Brasil y Uruguay. Sigue el minuto a minuto y todos los detalles en Depor.

Cruz Azul Vs Vancouver Whitecaps. (Video: El Universal)