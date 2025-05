¿Quién ganará? Palmeiras vs. Al Ahly se ven las caras el jueves 19 de junio, por el grupo A del Mundial de Clubes 2025, en el MetLife Stadium. El encuentro comenzará a las 11:00 a.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia. A continuación te mostramos los detalles del compromiso, los horarios en Sudamérica y qué canales de TV cuentan con los derechos para realizar la transmisión.

Palmeiras clasificó al torneo por consagrarse como uno de los equipos más dominantes en Sudamérica. Además, ganó la Copa Libertadores en el 2020 y 2021, dos años de manera consecutiva. En el Brasileirao, es uno de los equipos que cuenta también con mayor poder económico.

El club brasileño no podrá contar con Estevao, quien fue fichado por el Chelsea. Eso sí, cuenta con otras figuras que ayudarán a tener un mejor ritmo competitivo. Ante los egipicios, buscará obtener los tres puntos para tentar los octavos de final.

Al Ahly clasificó a este torneo como campeón de la Liga de Campeones de la CAF, que se disputa en territorio africano. De esta manera, busca hacerse un espacio competitivo a nivel mundial, teniendo este torneo como plataforma clave.

Hace algunos años, los egipcios se muestran como uno de los equipos más dominantes de la región. Además, el trofeo también lo obtuvieron en el periodo 2020/2021, 2022/2023 y 2024. En ese sentido, suelen participar también de lo que era el formato anterior de la competencia.

Cabe resaltar que el grupo A de la competencia también está conformado por Inter Miami y Porto, que se medirán en el otro duelo de la fecha 2. Además, solo dos podrán acceder a los octavos de final.

¿En qué canales ver Palmeiras vs. Al Ahly?

El partido entre Palmeiras vs. Al Ahly contará la transmisión exclusiva de DSPORTS, canal de la parrilla de DIRECTV. Además, podrá ser visto por su su señal de streaming como DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Al Ahly?

El compromiso entre Palmeiras vs. Al Ahly está programado para el jueves 19 de junio a las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.

