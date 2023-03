Con 26 años de edad, Dele Alli parece haber perdido el rumbo de su carrera profesional. El futbolista no ‘levanta cabeza’ en Besiktas y ahora se perderá el resto de la temporada. Llegó procedente de Everton para poder sumar minutos, pero ha conseguido todo lo contrario. En Turquía no quieren saber nada de él y esperan al mes de agosto para dejarlo ir.

De acuerdo a información de ‘The Sun’, ha sido apartado de Besiktas y le comunicaron que verá el resto de la temporada desde las gradas. En las últimas fechas ha desaparecido de las alineaciones de los blanquinegros. El DT, Senol Gunes, lo ha reemplazado por Valerin Ismael.

Dele Alli ha jugado solo dos partidos desde el mes de octubre. Todo parecía indicar que su carrera volvería al ascenso por un buen partido ante Alanyaspor, pero el futbolista volvió a ser relegado al banquillo. La última participación fue el pasado 26 de febrero.

El inglés ya fue abucheado por los seguidores del Besiktas el pasado mes de diciembre, descontentos por su bajo rendimiento. Su contrato con el Everton, al que regresará en verano, finaliza el 30 de junio de 2024. Probablemente lo cedan a otro equipo.





El técnico se pronunció sobre el inglés

Hace algunas semanas, Senol Gunes habló sobre el presente del inglés y el bajo rendimiento: “Creo que en este estado no merece jugar en el once. Su situación no cumplió con nuestras expectativas en términos de integridad del equipo. Evaluaremos situación con el club”, dijo.

“No obtuve ningún resultado con él. Me molesta esta situación. No estuve aquí cuando firmó con el Besiktas, pero a pesar de eso me siento responsable porque no puede jugar como queríamos”, agregó sobre la situación de la ex figura de Tottenham de la Premier League.





