La victoria con lo justo de Francia en el debut de la Eurocopa contra Austria quedó en segundo plano luego del impacto entre Kylian Mbappé y Kevin Danso, hace una semana. ‘Kiki’ llevó la peor parte y producto del choque se fracturó la nariz dejándolo relegado del encuentro ante Países Bajos. Mucha especulación hubo en la previa de dicho partido, sobre si el delantero del Real Madrid iba a tener minutos con una protección facial; sin embargo, Didier Deschamps optó por guardarlo. Ahora, la interrogante se traslada en si estará o no en la última fecha de la fase de grupos.

Este martes, Francia enfrentará a una Polonia ya eliminada de la Euro y la expectativa es tal por ver si Mbappé finalmente jugará con su máscara. Si bien no hay nada asegurado, más allá de que su ausencia se ha sentido y mucho en el funcionamiento de los galos, el técnico de ‘Les Blues’ no quiso dar mayores detalles, solo asegurando que el delantero tiene deseos de estar y se encuentra adaptándose al protector nasal.

“¿Si será titular contra Polonia? Lo veremos a su debido tiempo. Todo va en la dirección correcta. El hematoma disminuye cada día y se está acostumbrando a jugar con máscara, que varía un poco su visión. Está bien”, dijo Didier Deschamps, quien no quiso desvelar si su máxima figura estará listo para jugar desde el inicio frente a la escuadra de Robert Lewandowski.

“He planificado un equipo que garantice la clasificación y el mejor final posible en el grupo. Siempre esperaremos conseguir un poco más de recuperación (para algunos jugadores). Uno deduce de eso lo que quiere”, agregó el estratega francés.

Un buen síntoma para los hinchas de ‘Kiki’ es que ya está reincorporado a los entrenamientos de su selección, incluso estuvo activo participando en el partido del sábado contra la filial del Paderborn, en el que jugaron los suplentes que estuvieron en el banquillo ante Países Bajos.

“Creo que quiere jugar el próximo partido. Se está acostumbrando a la máscara, aunque seguro que le gustaría jugar sin ella. Cuando esté en el campo, nos aportará muchas cosas al equipo”, declaró Aurélien Tchouameni sobre el presente de su compañero Mbappé.

Su nuevo compañero en el Real Madrid no fue el único que habló sobre cómo está el capitán francés. “Cuando está en el campo, está al cien por cien. Estuvo muy bien (en el partido de entrenamiento ante el filial del Paderborn). Se está acostumbrando a su máscara. Está bien. Metió goles, hizo que los compañeros también convirtieran, fue parte del juego plenamente”, apuntó Jonathan Clauss.

¿Qué dice Real Madrid ante la lesión de Mbappé?

Por el lado de Real Madrid, no podrá existir alguna intervención médica para velar por la salud del jugador. Hasta el 30 de junio, Kylian pertenece al PSG de Francia y ahora está representando a la Selección de Francia, por lo que el departamento médico de su país tiene que hacerse cargo de su recuperación.

“Lógicamente nos preocupa la evolución de la fractura de Kylian, pero hasta el 1 de julio no es jugador nuestro de forma oficial y estando en la Eurocopa es normal que Francia piense en sus intereses y no en los del Madrid. Estamos atados de pies y manos hasta entonces”, dijo a AS una fuente autorizada del club blanco.

Como se sabe, en el cuadro ‘merengue’ hay un avance tecnológico ante este tipo de problemas en el rostro. Un claro ejemplo es el trato que recibió Antonio Rüdiger en 2022 cuando se abrió la frente y, a la fecha siguiente, tuvo que jugar con una máscara para evitar cualquier complicación mayor.

Las disculpas del austriaco que lesionó a Mbappé

El defensa austríaco Kevin Danso, actor involuntario de la fractura de nariz de Mbappé durante el partido de la primera jornada del grupo D de la Eurocopa 2024 de este lunes entre ambas selecciones, lamentó la lesión del atacante, le deseó una “buena recuperación” y esperó su vuelta a la competición “rápidamente”.

En un mensaje en sus redes sociales en francés, se dirigió “a los aficionados” de los ‘Bleus’. “Lamento que Kylian Mbappé se haya lesionado durante nuestro duelo. Le deseo una buena recuperación y espero que pueda regresar rápidamente a los terrenos de juego”, publicó la pasada madrugada el futbolista, tras la acción que marcó el final del encuentro en Dusseldorf.





