Tras la suspensión de marzo, las Eliminatorias Qatar 2022 sufrieron una modificación de su calendario para su reanudación en el mes de junio. Las fechas 7 y 8 se jugarán antes que la quinta y sexta. Esta decisión de la Conmebol molestó a más de un seleccionador e incluso también a los propios jugadores. Diego Godín, capitán de la selección de Uruguay, fue uno de los futbolistas que se mostró en contra de esta medida.

El defensor del Cagliari señaló que no hubo una razón, al menos que haya sido anunciada abiertamente, para cambiar el orden de los encuentros. Asimismo, reveló que el descontento no solo es de su parte, sino también del grueso de la ‘Celeste’.

“Un poco como lo tomamos todo, con indignación y de no saber cuáles fueron los argumentos y los conceptos que utilizaron para cambiar un calendario que estaba fijado, sorteado. La verdad que no le encuentro la explicación, pero bueno es verdad que se cambió, no estamos contentos ni compartimos esa decisión pero a partir de ahora hay que hacerle frente, afrontar los partidos que tenemos y sacarlos adelante”, dijo a los medios charrúas que lo esperaron a las afueras del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

En ese mismo sentido, el zaguero de 35 años contó cuál será el itinerario que seguirán los dirigidos pro Óscar Washington Tabárez con miras a los encuentros clasificatorios frente a Paraguay y Venezuela.

“Lo que nos dijeron es que vamos a ir a entrenar desde mañana hasta el 31 en condición de burbuja domiciliaria, por lo que pasó la última vez. Llegamos de diferentes países y de diferentes realidades, que no pase como la otra vez que terminamos todos contagiados. Del 31 en adelante la idea ya es concentrar, prepararnos para los partidos del 3 y del 8 de junio, después no sé si vamos a seguir concentrados para los partidos de la Copa América. Termina la Copa América y en un mes y mes y medio estamos jugando de nuevo la Eliminatoria”, precisó.

Diego Godín completo su primer año en el Cagliari de la Serie A. Después de su paso por el Inter, donde logró el subcampeonato de la Europa League 19-20, llegó al club de Cerdeña, con el cual terminó luchando la permanencia en la máxima división del balompié italiano.

“Viví muchos cambios. Tuve que cambiar en lo físico, después pasar al Cagliari para tener que defender cosas diferentes. No descender, la angustia, la tristeza que te genera pelear ahí abajo. Fue un año impresionante de aprendizaje, a tener sensaciones que hacía tiempo que no sentía, de tener que exigirme más para ayudar al equipo, porque cuando estás abajo tenés que dar un poco más porque no alcanza”, sentenció.





