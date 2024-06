Luego de la intensa primera jornada en la Eurocopa 2024, Dinamarca e Inglaterra se enfrentarán este jueves 20 de junio desde las 18:00 horas de Madrid; 12 p.m. ET / 11:00 a.m. CT / 10 a.m. MT / 9 a.m. PT de USA , en el Deutsche Bank Park en Fráncfort. A continuación te mostraré más horarios en el mundo y los diferentes canales de TV para ver fútbol online el duelo entre escandinavos y anglosajones.

Válido por la segunda fecha del grupo C, los ‘tres leones’ buscarán seguir demostrando porqué es firme candidata a llegar nuevamente a instancias finales. Sabe que un triunfo lo pondrá en situación muy expectante, sin embargo al frente tiene a Dinamarca, un rival que ya sabe lo que es triunfar en la Eurocopa, y que en la última edición lo puso contra las cuerdas.

¿A qué hora juegan Dinamarca - Inglaterra por Eurocopa 2024?

Horarios del partido entre Dinamarca - Inglaterra por la jornada 2 del grupo C de la Eurocopa 2024.

Alemania 18:00

España18:00

México 10:00

Estados Unidos: 12 pm ET | 11 am CT | 10 am MT | 9 am PT

Costa Rica 10:00

Guatemala 10:00

El Salvador 10:00

Nicaragua 10:00

Honduras 10:00

Perú 11:00

Colombia 11:00

Ecuador 11:00

Panamá 11:00

Venezuela 12:00

Bolivia 12:00

República Dominicana 12:00

Puerto Rico 12:00

Chile 12:00

Argentina 13:00

Brasil 13:00

Uruguay 13:00

Paraguay 12:00

Reino Unido 18:00

Portugal 18:00

Francia 18:00

Italia 18:00

Dinamarca - Inglaterra: cómo ver por TV Eurocopa 2024

Si te encuentras en los Estados Unidos, debes contratar el servicio FOX Sports (FS1) que adquirió los derechos oficiales para transmitir todos los partidos de la Eurocopa desde las plataformas de streaming de futbo TV, DIRECTV Stream y Sling TV. También puedes optar por ViX Premium.

Mientras que España, tienes la posibilidad de ver en vivo y en directo el partido entre Dinamarca - Inglaterra por la señal de TVE La 1, RTVE Play y Teledeporte. En tanto, los países de Latinoamérica cuentan con la señal oficial de ESPN y a través de la plataforma Star+ podrán mirar todos los juegos de la Eurocopa vía streaming . Si resides en México tendrás que ser cliente de Sky Sports HD (1534, 1535 y 1536).