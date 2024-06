Con el inicio de la segunda jornada de la Eurocopa 2024, los grupos se van definiendo. Esta vez, Inglaterra vs Dinamarca se enfrentarán este jueves 20 de junio desde las 18:00 horas de Madrid; 12 p.m. ET / 11:00 a.m. CT / 10 a.m. MT / 9 a.m. PT de USA en el Deutsche Bank Park en Fráncfort, válido por el grupo C. Si buscas el horario de transmisión en tu país y cómo verlo vía streaming online, a continuación te dejaré toda la información al respecto sobre este evento deportivo.

Inglaterra vs Dinamarca han regalado partidos muy emocionantes a la afición mundial. No debemos retroceder muchos años para recordar el último enfrentamiento entre ambos, fue en la Eurocopa 2021 en semifinales. Los daneses dieron dura batalla a los ingleses, y la clasificación a final de estos últimos se definió en el tiempo extra gracias a un tiro penal convertido por Harry Kane. Promete ser un partido electrizante.

¿A que hora juegan Inglaterra vs Dinamarca? Horarios en Estados Unidos

Si resides en USA y no quieres perderte ni un segundo del duelo, pues a continuación te dejaré los horarios de transmisión en cada uno de los estados del país norteamericano.

Horarios Ciudades de Estados Unidos 12:00 p.m. ET - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 11:00 a.m. - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 10:00 a.m. MT - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 9:00 a.m. PT- Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Inglaterra vs Dinamarca: horarios en México, Latam y resto del mundo

México: 10:00

Costa Rica: 10:00

Guatemala: 10:00

El Salvador: 10:00

Nicaragua: 10:00

Honduras: 10:00

Perú: 11:00

Colombia: 11:00

Ecuador: 11:00

Panamá: 11:00

Venezuela: 12:00

Bolivia: 12:00

República Dominicana: 12:00

Puerto Rico: 12:00

Chile: 12:00

Argentina: 13:00

Brasil: 13:00

Uruguay: 13:00

Paraguay: 12:00

Alemania: 18:00

España:18:00

Reino Unido: 18:00

Portugal: 18:00

Francia: 18:00

Italia: 18:00

¿Qué canal transmite Inglaterra vs Dinamarca? Ver por Streaming y TV

Si resides en USA y quieres ver el duelo entre ‘Three Lions’ y la ‘Dinamita danesa’, pues tienes que contratar FOX Sports (FS1) que adquirió los derechos oficiales para transmitir todos los partidos de la Eurocopa desde las siguientes plataformas de streaming: fubo TV, DIRECTV Stream y Sling TV. Otra opción será desde ViX Premium.

Mientras que en México toda la Eurocopa 2024 será televisada en exclusiva por Sky Sports, los canales que transmitirán los cotejos son 1534, 1535 y 1536. En tanto, TUDN tiene los derechos de algunos partidos para emitir en la señal abierta de Canal 5, y vía streaming se podrá ver mediante Sky+ y ViX Premium. En España, podrás seguir en vivo y en directo el partido entre Inglaterra vs Dinamarca por la señal de TVE La 1.

Por último, en Sudamérica y Centroamérica, ESPN tiene los derechos para llevar a tus pantallas todos los partidos de la Eurocopa. Y si te gusta seguir los duelos por móvil o tablet, puedes hacerlo vía streaming a través de Star+.

¿Cómo ver SKY+ México en vivo, Inglaterra vs Dinamarca?

Conocido anteriormente como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Eurocopa 2024, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes