transmitirá la ceremonia del EN VIVO | EN DIRECTO que se realizará este lunes 26 de octubre. ¿A qué hora se realizará? La gala está programada para las 3:00 p.m. (hora peruana) desde el London Palladium Theatre de Inglaterra. Vale destacar que tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 4:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 5:00 p.m. Además de DSports, también lo podrás ver por ESPN, en su plataforma , y DAZN en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará en Inglaterra con transmisión de ESPN, Disney Plus y DAZN. (Video: @ballondoroficial)
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará en Inglaterra con transmisión de ESPN, Disney Plus y DAZN. (Video: @ballondoroficial)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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