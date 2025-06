En el TQL Stadium, Bayern Munich vs Auckland City se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 15 de junio por la fecha 1 del grupo C del Mundial de Clubes 2025. El partido dará inicio a las 11:00 a.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. El encuentro contará con la transmisión de DIRECTV, a través del canal de DSPORTS y su app DGO. Además, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

Previa Bayern Munich vs. Auckland City | VIDEO: Bundesliga