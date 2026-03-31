Desde el Estadio BBVA (Monterrey, México), Bolivia vs. Irak juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por el repechaje intercontinental para ir a la Copa del Mundo 2026. ¿Dónde pasan el partido? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en DSports, canal que podrás ver desde DIRECTV, además del acceso de pago en DGO. Si estás en Bolivia podrás mirarlo FútbolCanal, Bolivia TV (BTV) y Entel TV Smart (Entel TV). Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 31 de marzo desde las 22:00 horas (horario en Perú, con una hora más en Bolivia).

DIRECTV transmite el partido entre Bolivia vs. Irak. (Video: La Verde)
DIRECTV transmite el partido entre Bolivia vs. Irak. (Video: La Verde)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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