Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
DIRECTV EN VIVO, Colombia vs. España por Mundial Sub-20 vía Fútbol Libre TV: ver transmisión
DIRECTV EN VIVO, Colombia vs. España por Mundial Sub-20 vía Fútbol Libre TV: ver transmisión
DIRECTV (EN VIVO | EN DIRECTO) llevará a sus hogares el Colombia vs. España por cuartos de final del Mundial Sub-20. El partido contará también con transmisión de GOL Caracol y DGO. No te pierdas todos los detalles.
DIRECTV (EN VIVO | EN DIRECTO) transmite el partido de Colombia vs. España, por los cuartos de final del Mundial Sub-20. ¿En qué canales podrás verlo? Este choque será transmitido este sábado 11 de octubre a través de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV con la opción streaming en las plataformas de DGo. En Colombia, se pudo ver por la señal de Gol Caracol y RCN. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora inicia el partido? Este duelo está pactado desde el estadio Fiscal de Talca e inicia a las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina.
Colombia vs. España por Mundial Sub-20. (Video: DSPORTS)