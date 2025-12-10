Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Canal DIRECTV EN VIVO, Cruz Azul vs. Flamengo: mira FIFA Plus TV y DSports por Copa Intercontinental
Canal DIRECTV EN VIVO, Cruz Azul vs. Flamengo: mira FIFA Plus TV y DSports por Copa Intercontinental
DIRECTV EN VIVO, transmitirá el Cruz Azul vs. Flamengo EN DIRECTO | ONLINE por los cuartos de final de la Copa Intercontinental 2025. También lo seguirán en DGo y FIFA+. Conoce la programación completa en Depor.
DIRECTV EN VIVO será el encargado de transmitir la Copa Intercontinental 2025, Cruz Azul vs. Flamengo se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) El encuentro se juega este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium, por los cuartos de final del torneo. Debes conectarte a DSports (DIRECTV) para ver este partido si estás en Latinoamérica, y a través del streaming de FIFA+ para el territorio mexicano. No lo veas en Fútbol Libre TV, es señal pirata. Según la programación de la FIFA, el partido está pactado para las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil y una hora menos en México). Depor te hará vivir cada detalle, minuto a minuto, incidencias y goles del partido.
DIRECTV EN VIVO, Cruz Azul vs. Flamengo vía DGo y FIFA+ por la Copa Intercontinental 2025 SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.