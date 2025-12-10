DIRECTV EN VIVO será el encargado de transmitir la , vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) El encuentro se juega este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium, por los cuartos de final del torneo. Debes conectarte a DSports (DIRECTV) para ver este partido si estás en Latinoamérica, y a través del streaming de FIFA+ para el territorio mexicano. No lo veas en Fútbol Libre TV, es señal pirata. Según la programación de la FIFA, el partido está pactado para las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil y una hora menos en México). Depor te hará vivir cada detalle, minuto a minuto, incidencias y goles del partido.

DIRECTV EN VIVO, Cruz Azul vs. Flamengo vía DGo y FIFA+ por la Copa Intercontinental 2025
DIRECTV EN VIVO, Cruz Azul vs. Flamengo vía DGo y FIFA+ por la Copa Intercontinental 2025
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS