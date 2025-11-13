DIRECTV transmite el vs. (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el BMO Field Stadium. El duelo , válido por fecha FIFA, será este jueves 13 de noviembre del 2025. ¿A qué hora ver este partido y en qué canal transmiten? El choque empieza a las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina). Por otro lado, si quieres ver la transmisión deberás tener el servicio de DSports o DGO. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Ecuador vs. Canadá por amistoso. (Video: Canadá Soccer)
Ecuador vs. Canadá por amistoso. (Video: Canadá Soccer)

TAGS RELACIONADOS