DIRECTV transmite (EN VIVO | ONLINE | STREAMING | EN DIRECTO) la , donde vs. Pyramids se enfrentaron el sábado 13 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium, por la semifinal del torneo. Debes conectarte a DSports (DIRECTV) para ver este partido si estás en Latinoamérica, y a través del streaming de FIFA+ para el territorio mexicano. No debes buscarlo en Fútbol Libre TV, ya que es señal pirata. Según la programación de la FIFA, el partido está programado para las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil y una hora menos en México). Depor te hará vivir cada detalle, minuto a minuto, incidencias y goles del partido.

Flamengo vs Pyramids por la Copa Intercontinental | VIDEO: Flamengo
