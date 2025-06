En el Hard Rock Stadium, Inter Miami vs. Palmeiras se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO por el Mundial de Clubes 2025, en el choque correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos. Dicho compromiso está pactado para las 8:00 p.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) de este lunes 23 de junio del 2025. La transmisión estará a cargo de DIRECTV, DSports, DGO, Disney Plus y DAZN. No te pierdas todos los detalles de la transmisión y el minuto a minuto del partido en la web de Depor.

Previa Inter Miami vs. Palmeiras | VIDEO: DAZN