En el Estadio Santiago Bernabéu, vs. se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO) por . Este duelo, válido por la fecha 3 de la competencia, está pactado para el sábado 30 de agosto desde las 2:30 p.m. (horario en Perú). Si quieres seguir la transmisión de este partido, necesitas estar conectado a la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas de DGO. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS