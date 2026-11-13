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En La Bombonera, Uruguay vs. Argentina (2-1): resumen extendido y video de los goles
En La Bombonera, Uruguay vs. Argentina (2-1): resumen extendido y video de los goles
Uruguay dio el golpe frente a Argentina y celebró una victoria por 2-1 en este amistoso. ¿Cómo se desarrolló el encuentro y qué pasó con la reacción de la ‘Albiceleste’? Revisa el resumen con todas las incidencias.
Desde La Bombonera (Buenos Aires, Argentina), Uruguay vs. Argentina jugaron por un amistoso FIFA. ¿Dónde pasaron el partido? Para todo el territorio uruguayo, este duelo se vio por las señales de AUF TV, Antel TV y DSports (DIRECTV y DGO). Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV ni Fútbol Libre TV. El choque se disputó el viernes 13 de noviembre desde las 18:00 horas (horario en Perú, con dos horas más en Argentina y Argentina). ¿Y si estuviste en Argentina? El partido se vio por las señales de TyC Sports y Telefe.
Argentina vs. Uruguay juegan por amistoso internacional FIFA. (Video: Selección Argentina) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.