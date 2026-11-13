Desde (Buenos Aires, Argentina), jugaron por un . ¿Dónde pasaron el partido? Para todo el territorio uruguayo, este duelo se vio por las señales de AUF TV, Antel TV y DSports (DIRECTV y DGO). Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV ni Fútbol Libre TV. El choque se disputó el viernes 13 de noviembre desde las 18:00 horas (horario en Perú, con dos horas más en Argentina y Argentina). ¿Y si estuviste en Argentina? El partido se vio por las señales de TyC Sports y Telefe.

Argentina vs. Uruguay juegan por amistoso internacional FIFA. (Video: Selección Argentina)
Argentina vs. Uruguay juegan por amistoso internacional FIFA. (Video: Selección Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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