DIRECTV transmite el encuentro (EN VIVO | EN DIRECTO) entre vs. . Este choque, , se jugará en el Raymond James Stadium y está programado para el martes 18 de noviembre del 2025. ¿En qué canales será transmitido? Los fanáticos del fútbol se conectarán a AUF TV, DSports, Antel TV y DGO. Recomendamos no buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. ¿A qué hora iniciará el partido? El duelo tendrá su pitazo inicial desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay).

Uruguay vs. Estados Unidos. (Video: U.S Soccer)
Uruguay vs. Estados Unidos. (Video: U.S Soccer)

TAGS RELACIONADOS