DIRECTV EN VIVO, Uruguay vs. Estados Unidos: link de transmisión vía AUF TV y Antel TV
DIRECTV llevará a sus hogares (EN VIVO | EN DIRECTO) el Uruguay vs. Estados Unidos desde el Raymond James Stadium. La transmisión estará disponible en DSports, Antel TV y Flow. No te pierdas el amistoso FIFA.
DIRECTV transmite el encuentro (EN VIVO | EN DIRECTO) entre Uruguay vs. Estados Unidos. Este choque, amistoso de fecha FIFA, se jugará en el Raymond James Stadium y está programado para el martes 18 de noviembre del 2025. ¿En qué canales será transmitido? Los fanáticos del fútbol se conectarán a AUF TV, DSports, Antel TV y DGO. Recomendamos no buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. ¿A qué hora iniciará el partido? El duelo tendrá su pitazo inicial desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay).