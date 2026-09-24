transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 24 de septiembre desde las 5:05 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 4:05 a.m. y en España a las 12:05 p.m.. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Por AUF TV será la otra opción para mirar este cruce.

Uruguay vs. Japón: transmisión vía AUF TV y DIRECTV (DSports). (Video: @aufoficial)
Uruguay vs. Japón: transmisión vía AUF TV y DIRECTV (DSports). (Video: @aufoficial)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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