Uruguay vs. Uzbekistán por amistoso. (Diseño: Christian Marlow)
Uruguay vs. Uzbekistán por amistoso. (Diseño: Christian Marlow)

DIRECTV (EN VIVO | EN DIRECTO) transmite el vs. en de fecha FIFA. Este duelo se disputará en el Stadium Jang Jebat, está pactado para el lunes 13 de octubre del 2025. ¿En qué canales será transmitido? Si quieres ver el partido debes conectarte a la señal de AUFTV, DSPORTS y DGO. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo tendrá su pitazo inicial desde las 7:45 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina.

Uruguay vs. Uzbekistán por amistoso. (Video: AUF TV)
Uruguay vs. Uzbekistán por amistoso. (Video: AUF TV)

TAGS RELACIONADOS