Gales vs. Dinamarca se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de los octavos de final de la Eurocopa 2021, este sábado 26 de junio desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión del duelo por DIRECTV Sports y DIRECTV GO.

La etapa de duelos a eliminación directa iniciará con el enfrentamiento entre los ‘Dragones’ y el ‘Muro Rojo’. Debido a la participación de cada combinado en la etapa de grupos, este juego se convierte en uno de pronóstico reservado.

El conjunto galés necesitó cuatro puntos y una mejor diferencia de goles que Suiza para avanzar en el segundo lugar de la zona A. El cuadro dirigido por el interino entrenador Rob Page empató 1-1 con los helvéticos, venció 2-0 a Turquía y cayó 1-0 ante Italia.

De su lado, los daneses esperaron hasta la última fecha para confirmar su pase a la fase de octavos. La goleada por 4-1 contra Rusia fue clave para mejorar la diferencia de goles y pasar en la segunda casilla, detrás de Bélgica.

¿Cómo ver Gales vs. Dinamarca por la Eurocopa?

DIRECTV Sports es la señal habilitada para ver el partido de la Eurocopa que presentará a la selección de Gales sin Ethan Ampadu, quien fue expulsado en el partido contra Italia en la jornada final de la etapa de grupos.

Page apostará por las estrellas del equipo: Gareth Bale y Aaron Ramsey. El jugador de Real Madrid y Juventus fueron autores de casi de la mitad de tiros (49) de los 97 de los ‘Dragones’ en la Eurocopa 2016 y Eurocopa 2020.

Por su lado, la selección de Dinamarca llegará con la motivación extra porque en la víspera de los octavos de final recibieron la visita de Christian Eriksen, quien se recupera de un paro cardiaco en el estreno contra Finlandia.

El ‘Muro rojo’ apostará por la misma formación que utilizó en la etapa anterior: Daniel Wass y Joakim Maehle en los laterales, Pierre-Emile Hojbjerg en el medio sector y más adelante la efectividad de Martin Braithwaite y Yussuf Poulsen.

¿A qué hora juegan Gales vs. Dinamarca por la Eurocopa?

Perú – 11:00 a.m.

México – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

Chile – 12:00 m.

Paraguay – 12:00 m.

Bolivia – 12:00 m.

Venezuela – 12:00 m.

Argentina – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 6:00 p.m.

Gales vs. Dinamarca: posibles alineaciones

Gales: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; James, Ramsey, Allen, Morrell, Bale; Moore.

Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Damsgaard; Poulsen.

