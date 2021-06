Lionel Messi se encuentra a menos de una semana de terminar contrato con el FC Barcelona y hasta el momento no se ha anunciado la renovación del crack argentino. Sin embargo, en redes sociales ya circula una imagen con la que el club de la Ciudad Condal oficializaría la continuidad del genio de Rosario por dos temporadas más y la posibilidad de seguir jugando en la MLS. La foto sería obra del equipo de diseño de la institución catalana y en los próximos días estaría confirmándose.

Se trata de un retrato de Messi en el que predominan los colores del Barcelona. Asimismo, el dibujo está presidido por el lema ’10VE’ sobre su cabeza, haciendo un juego de palabras con el dorsal del argentino y la palabra amor en inglés (love). Como era de esperarse, la imagen ya es todo un viral en las redes sociales.

Algunos hinchas del Barcelona no creen que la difusión del dibujo de Messi sea la pista definitiva para dar por sentada la renovación de contrato. Sin embargo, hay que decir que en los últimos días, prensa española ha reportado que las negociaciones van por buen camino, pero aún no hay acuerdo total.

El cartel que Barcelona utilizaría para anunciar renovación de Messi.

Así lo dio a conocer Manu Carreño en ‘El Larguero’, de la Cadena Ser, que explicó la razón por la que aún no se ha producido el tan anhelado anuncio de renovación. “No hay acuerdo entre Messi y el Barça”, aseveró. “No falta la firma de Messi, falta alcanzar un acuerdo”, añadió.

No obstante, el director de ‘El Larguero’ se mostró optimista con la posibilidad de que Messi acabe firmando su renovación: “La intención de las dos partes es llegar a un acuerdo, pero en este momento no lo hay. No solo hay que hablar de dinero. Messi va a aceptar una rebaja de sueldo, pero hay unas cuantas cosas en el contrato de Messi en las que no hay acuerdo. Faltan algunos puntos para que se llegue a ese acuerdo y se firme el contrato”. Y reiteró que “a día de hoy no hay acuerdo”.





