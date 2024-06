Desde el Hard Rock Stadium de Miami, Uruguay vs. Panamá EN VIVO se jugará el domingo 23 de junio a la 22:00 horas (URU) / 20:00 horas (PAN). Este encuentro deportivo conforma a la primera jornada del grupo C de la Copa América. La transmisión del torneo será por DirecTV Sports (DSports) y vía streaming por DGO. Consulta guía de canales para no perderte el debut charrúa.

Los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán dejar todo en la cancha para asegurarse un lugar en los cuartos de final. Mientras que los hombres de Marcelo Bielsa son los favoritos para ganar la primera fase de la Copa América. No es un secreto que, frente a Estados Unidos, Bolivia y Panamá, el equipo llamado a ser protagonista es el 15 veces campeón de la Copa América.

En el historial, los enfrentamientos Uruguay vs. Panamá han sido muy pocos. Ambas federaciones se han visto las caras solamente en amistosos: se han cruzado en 4 oportunidades de manera oficial. La última vez, fue el 11 de junio de 2022, donde la Celeste y goleó 5-0 a la Extrema Roja.

¿Cómo ver Uruguay vs. Panamá vía DirecTV Sports?

El partido de Uruguay vs. Panamá podrá ser visto mediante DIRECTV Sports en sus señales de televisión, Internet y streaming. Para seguir el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo C de la Copa América 2024.

DIRECTV Sports: Canal 610

DIRECTV Sports 2: Canal 612

DIRECTV Sports +: Canal 613

¿Cómo ver Uruguay vs. Panamá vía DGO?

A continuación, te comparto los links de streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles para ver el Uruguay vs. Panamá en vivo por Copa América 2024 desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV: