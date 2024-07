El último clasificado a las semifinales de la Copa América 2024 sale del enfrentamiento entre Uruguay vs. Brasil que se disputará este sábado 6 de julio a partir de las 9:00 p.m. (Tiempo del Este), 8:00 p.m. (Colombia / Perú) o 10:00 p.m. (Uruguay / Brasil). La transmisión del partido estará a cargo de DIRECTV Sports (o DGo en su plataforma online de streaming) y podrás seguir el minuto a minuto desde el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada. Los charrúas vienen de quedar como líderes del Grupo C del campeonato con puntaje perfecto y quieren aprovechar la superioridad ante Brasil, que no contará con Vinicius Júnior por suspensión.

¿Cómo ver Uruguay vs. Brasil vía DGo en streaming online?

Seguramente eres uno de los aficionados tecnológicos que prefiere ver el partido de Uruguay vs. Brasil por la señal de DIRECTV pero desde la comodidad de su dispositivo móvil, por tal razón, DGo es la opción ideal para ti. DGo es el servicio de streaming que ofrece toda la programación de dicho cableoperador, con algún contenido exclusivo acorde al plan que hayas contratado. Aquí se puede ver la Copa América 2024 y podrás disfrutar del partido de Uruguay vs. Brasil por los cuartos de final del certamen.

Todo este contenido puedes verlo utilizando dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y dispositivos de transmisión de medios como Roku o Apple TV y todo será mediante un usuario que se te brindará al adquirir este servicio.

DirecTV en vivo: transmite el partido de Uruguay vs. Brasil por la Copa América. 2024 desde el Allegiant Stadium.

¿Cómo ver DGo en TV Smart para mirar Uruguay vs. Brasil por la Copa América 2024?

Primero, verifica que cuentas con DGo en tu SmartTV.

Accede a tu red Wi-Fi para conectarte a internet.

Descarga e instala la app DGo que demora 2-3 minutos en bajar.

Elige DGo e inicia sesión.

Disfruta de los canales de TV que pasan la Copa América, como los canales locales o DSports.

¿En qué canales ver DIRECTV para mirar Uruguay vs. Brasil de Copa América 2024?

DIRECTV cuenta con los derechos exclusivos para pasar todos los partidos de la Copa América 2024, desde el inaugural de la fase de grupos hasta la gran final del próximo 14 de julio. Por ello, cualquier canal de DSports pasará la Copa América y estará disponible para visualizar este certamen.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Argentina

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Chile

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Colombia

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Ecuador

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Perú

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Uruguay

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Venezuela

¿Qué dispositivos son compatibles con DGo?

Si eres de los que va a ver la app de DIRECTV desde dispositivos móviles o SmarTV, aquí te dejamos con la lista de aquellos que son compatibles con esta app:

App para iOS y Android

Navegador Chrome (PC)

Samsung Smart TVs (2017+)

Apple TV (4ta Gen+)

Chromecast

Android TV

Amazon Fire TV

Links para ver Uruguay vs. Brasil EN VIVO vía DGO por Copa América 2024

Mira la transmisión del partido de Uruguay vs. Brasil en vivo por los cuartos de final de la Copa América 2024 a través de DIRECTV en su plataforma de streaming DGo, que está disponible en cualquier dispositivo móvil. Aquí, pasan en exclusiva los 32 encuentros de esta Copa América 2024 y podrás disfrutar del duelo más esperado de esta ronda.