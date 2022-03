No te lo puedes perder. Portugal vs. Turquía (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) sigue el juego de semifinales de la Ruta C de los playoffs de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, este jueves 24 de marzo desde las 2:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports y DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal jugará un cotejo decisivo ante Turquía, en su objetivo por clasificar al Mundial de Qatar, que podría ser el último de la actual estrella de Manchester United. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Do Dragao.

¿A qué hora se juega el Portugal vs. Turquía por Eliminatorias?

México: 1:45 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 2:45 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3:45 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 4:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Portugal vs. Turquía: canales del partido y cómo ver por TV

El Portugal vs. Turquía será uno de los duelos más atractivos de la jornada de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Do Dragao y será transmitido para Latinoamérica por la señal de DirecTV Sports (610 y 1610), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDN USA, Univision NOW y ESPN2.

Portugal vs. Turquía: nueva oportunidad para lusos

Decenas de selecciones en el mundo se jugarán sus últimas fichas para conseguir un boleto para Qatar 2022. Dos de ellas son Portugal y Turquía, que se enfrentarán a partido único y lucharán por meterse en la final, en la que uno de ellos chocará con el ganador de la llave Italia-Macedonia del Norte.

Portugal no pudo clasificar al Mundial de manera directa, puesto que quedó en el segundo lugar del Grupo A, por detrás de Serbia. Los lusos hicieron diecisiete puntos, tres menos que los serbios y fueron mandados a los playoffs de la UEFA para continuar su sueño.

Para este compromiso, Portugal confiará más que nunca en Cristiano Ronaldo, goleador histórico de este deporte, con 807 anotaciones. El exdelantero de Real Madrid deberá ponerse el equipo al hombro para obtener el triunfo y acercarse al objetivo.

A poco de la contienda, se confirmó la baja del defensa Pepe en Portugal. El zaguero dio positivo por COVID-19 y quedó descartado. Ante esa situación, el entrenador Fernando Santos decidió convocar a Tiago Djalo, integrante del Lille de Francia.

Portugal vs. Turquía: ‘Otomanos’ van por la sorpresa

Al frente estará un duro rival Turquía, que va por su tercera clasificación a los Mundiales tras decir presente en Suiza 1954 y Japón-Corea 2002 y que quedó en el segundo casillero en su serie en la ronda de grupos de las Eliminatorias, por detrás de Países Bajos.

“La Ruta C es, sin duda, la más difícil. Pero la evolución del equipo, del personal y de la Federación desde que estoy allí me da esperanzas. Nuestro deseo sería llevar el partido más importante (la final de playoffs) a Turquía para ver lo que podemos conseguir”, señaló en la previa el entrenador de Turquía”, el alemán Stefan Kuntz.

Portugal vs. Turquía: historial de enfrentamientos

Portugal 1-3 Turquía | 2012 | Amistoso

Portugal 2-0 Turquía | 2008 | Eurocopa

Turquía 0-2 Portugal | 2000 | Eurocopa

Portugal 1-0 Turquía | 1996 | Eurocopa

Turquía 0-1 Portugal | 1965 | Eliminatorias

Portugal 5-1 Turquía | 1965 | Eliminatorias

Portugal vs. Turquía: probables alineaciones

Portugal: Rui Patricio, Nuno Mendes, Gonçalo Inacio, Tiago Djalo, Diogo Dalot, Danilo Pereira, Matheus Nunes, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota y Joao Felix. DT: Fernando Santos.

Turquía: Ugurkan Cakir, Zeki Celik, Merih Demiral, Caglar Soyuncu, Caner Erkin, Orkun Kokcu, Hakan Calhanoglu, Kenan Karaman, Halil Dervisoglu, Karem Akturkoglu y Burak Yilmaz. DT: Stefan Kuntz.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR