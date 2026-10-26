¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro EN VIVO | EN DIRECTO que se realizará este lunes 26 de octubre? La gala está programada para las 3:00 p.m. (hora peruana) por la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 4:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 5:00 p.m. En España se verá a las 9 p.m. con transmisión de DAZN. Sigue la gala que contará con la presencia de grandes futbolistas.

Ceremonia Balón de Oro 2026: previa de la gala

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir la ceremonia del Balón de Oro 2026 de manera gratuita a través de la plataforma de streaming DAZN (con registro previo), que cuenta con los derechos globales del evento. Además, en televisión por suscripción y plataformas digitales, se podrá consultar la programación de ESPN y Disney+ para seguir la gala en vivo.

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Argentina?

En Argentina, la gala podrá verse en vivo de forma online y gratuita a través de la plataforma DAZN y mediante el canal de YouTube de Claro Sports. Asimismo, los usuarios podrán revisar la programación de ESPN y Disney+ según la disponibilidad de su operador de cable contratado.

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir la entrega del galardón en vivo y sin costo por internet a través de la aplicación y web de DAZN. Para quienes prefieran verlo por televisión o plataformas de pago, también se anuncia su disponibilidad en la programación de ESPN y Disney+.

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Ecuador?

En Ecuador, los usuarios podrán acceder a la transmisión oficial en directo y de forma gratuita registrándose en la plataforma DAZN. De igual manera, podrán consultar la parrilla de programación de ESPN y la plataforma Disney+ para confirmar la emisión televisiva en Sudamérica.

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Paraguay?

Los hinchas paraguayos tendrán habilitada la señal gratuita de la plataforma DAZN para seguir todos los detalles del evento por internet. Adicionalmente, podrán revisar la programación local de ESPN y Disney+ para conocer las opciones de transmisión en televisión por cable.

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2026 en España?

En territorio español, la gala del Balón de Oro 2026 podrá verse en exclusiva por televisión y online a través de Movistar Plus+ (Telefónica), operador que cuenta con los derechos oficiales de retransmisión vigentes en el país.

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2026 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir la ceremonia en vivo y gratis por internet a través de DAZN (únicamente creando una cuenta en la plataforma), además de contar con opciones en línea como el canal de YouTube de Claro Sports.

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Chile?

En Chile, los seguidores podrán ver la premiación en directo por internet mediante la señal global y gratuita de DAZN. También podrán revisar la disponibilidad en la programación de ESPN y Disney+ para el resto de Sudamérica.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará en Inglaterra con transmisión de ESPN, Disney Plus y DAZN. (Video: @ballondoroficial)