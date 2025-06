Boca Juniors vs. Bayern Múnich se enfrentan este viernes 20 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del grupo C en el Mundial de Clubes 2025. ¿Dónde ver este partido? La transmisión estará a cargo de DSPORTS, canal disponible en la parrilla DIRECTV, además de su versión de streaming DGO. También podrá ser visto en la plataforma de Disney Plus, anteriormente conocido como STAR Plus.

Boca Juniors llega a este partido con la misión de conseguir una victoria, tras arrancar con un empate ante Benfica (2-2). Los ‘Xeneizes’ dominaron la contienda en el inicio, pero la escuadra de Portugal despertó y consiguió la paridad. Ahora, frente a los ‘bávaros’ quieren dar la sorpresa para perfilarse a los octavos de final de la competencia.

Bayern Múnich, por su parte, viene con la moral en alto porque venció 10-0 a Auckland City. La escuadra alemana es uno de los favoritos no solo en la serie, también en la competencia. Por esta razón, una victoria será suficiente para insertarse en la siguiente ronda y esperar a su próximo rival.

¿En dónde juegan Boca vs. Bayern Múnich?

Boca vs. Bayern Múnich juegan en el Hard Rock Stadium de Miami, un recinto inaugurado en 1987 y con capacidad para albergar a más de 65.000 personas. Se espera un lleno total para este encuentro, debido a que tiene a equipos de relevancia en Sudamérica y Europa, respectivamente.

¿En qué canal ver Boca vs. Bayern Múnich?

DSports y América TV son los canales con los derechos televisivos para transmitir este partido del Mundial de Clubes, por lo que el Boca vs. Bayern podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión en streaming a través de DGo y América TVGo. En esta ocasión, también será visto por Disney Plus.

¿Cómo ver Boca vs. Bayern Múnich por internet?

Para ver la transmisión entre Boca vs. Bayern por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de DGo para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de DSports. También se puede ver a través de la web de DAZN.

Historial de Boca vs. Bayern Múnich

Hasta la fecha, se han disputado tres partidos entre Boca vs. Bayern Múnich, con un saldo de una victoria para cada equipo, sumado a un empate. La última vez que se enfrentaron fue en la Copa Intercontinental 2001, en Japón, cuando Bayern se impuso por 1-0 al Boca dirigido por Carlos Bianchi, con Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución, como figura del equipo.

