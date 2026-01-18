Bolivia vs Panamá por amistoso internacional | Foto: AFP
vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | HD) en amistoso internacional. ¿Dónde podrás ver este compromiso en Latinoamérica? A través de Unitel, en su servicio de streaming pero solo por la aplicación de FBF Play. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa este domingo 18 de enero desde las 4:00 p.m. para Perú, Colombia y Ecuador; el duelo inicia a las 5:00 p.m. en Bolivia y Venezuela; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay) a las 6:00 p.m. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV.

Bolivia vs Panamá por amistoso internacional | VIDEO: CONCACAF
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

