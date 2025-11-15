Dónde ver Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO: mirar GOL Caracol TV por señal abierta
¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO) por un nuevo ? Este compromiso que está pactado para jugarse en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos, seguirá la transmisión de Gol Caracol TV. ¿A qué hora comienza? Este duelo está pactado para el sábado 15 de noviembre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador). Este duelo no debes verlo en Fútbol Libre TV porque es señal pirata. Conoce aquí cada detalle, minuto a minuto, goles e incidencias por Depor.

Dónde ver Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO: mira la transmisión de Gol Caracol TV. (Video: DSports)
