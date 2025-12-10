Dónde ver Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO: link y canales de DIRECTV (DSports) gratis
vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la desde Qatar. El encuentro se juega este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium ¿En qué canales se verá? Debes conectarte a DSports (DIRECTV) si estás en Latinoamérica, y a través del streaming de FIFA+ para el territorio mexicano; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Según la programación de la FIFA, el partido está pactado para las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil y una hora menos en México).

