Este miércoles 16 de setiembre desde las 7:00 p.m. (horario peruano), Inter Miami vs. Cruz Azul chocan EN VIVO | EN DIRECTO por la final de la Campeones Cup. ¿Cómo se verá este partido? La transmisión estará a cargo de Apple TV para todo el mundo, con un servicio al que podrás acceder pagando el monto establecido por Apple. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Nu Stadium de Miami será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Inter Miami vs. Cruz Azul: previa del partido

¿Dónde ver Inter Miami vs. Cruz Azul EN VIVO?

El partido entre Inter Miami y Cruz Azul, por la Campeones Cup 2026, será transmitido EN VIVO y en exclusiva por Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos globales del torneo. Allí podrás seguir todas las incidencias del esperado partido de Lionel Messi.

¿Cómo ver Inter Miami vs. Cruz Azul por Apple TV?

Los aficionados podrán disfrutar del encuentro ingresando a Apple TV, donde estará disponible la transmisión oficial del partido. Solo será necesario acceder a la plataforma desde un dispositivo compatible y reproducir el evento en vivo.

¿Dónde ver a Lionel Messi con Inter Miami?

Si quieres seguir a Lionel Messi en Inter Miami frente a Cruz Azul, podrás hacerlo exclusivamente por Apple TV, que ofrecerá la cobertura completa del encuentro y del resto de partidos del torneo.

¿Cómo ver Inter Miami vs. Cruz Azul desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán seguir el partido descargando la aplicación de Apple TV, iniciando sesión con su cuenta y accediendo a la transmisión en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Inter Miami vs. Cruz Azul en Smart TV?

El encuentro también podrá verse en televisores inteligentes compatibles con la aplicación de Apple TV, permitiendo disfrutar del partido de Lionel Messi en una pantalla grande y con alta calidad de imagen.

¿Cómo ver Inter Miami vs. Cruz Azul desde una computadora?

Quienes prefieran seguir el partido desde una PC o laptop podrán ingresar al sitio web de Apple TV, iniciar sesión y acceder a la transmisión oficial del duelo entre Inter Miami y Chicago Fire.

¿Qué necesito para ver Inter Miami vs. Cruz Azul por Apple TV?

Para disfrutar del partido entre Inter Miami y Cruz Azul es necesario contar con acceso a Apple TV, plataforma que emitirá el encuentro de la Campeones Cup con la presencia de Lionel Messi. La transmisión estará disponible para múltiples dispositivos compatibles.

Inter Miami vs. Cruz Azul: transmisión por la Campeones Cup. (Video: Cruz Azul)