Paraguay vs. Marruecos por la fecha FIFA. (Foto: Getty Images)
Paraguay vs. Marruecos por la fecha FIFA. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver vs. por un nuevo ? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 31 de marzo del 2026: ESPN, Disney Plus y Tigo Sports. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Revive todos los detalles en Depor desde las 1:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay).

Previa Paraguay vs. Marruecos. (Video: TUDN)
Previa Paraguay vs. Marruecos. (Video: TUDN)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS