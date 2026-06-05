¿Dónde ver Paraguay vs. Nicaragua por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el viernes 5 de junio del 2026: ESPN, Disney Plus y Tigo Sports. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Revive todos los detalles en Depor desde las 5:15 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay).
¿A qué hora juegan Paraguay vs. Nicaragua en Perú?
Paraguay vs. Nicaragua está programado para este viernes 5 de junio desde la 5:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:15 p.m.; en México a las 4:15 p.m.; y en España a las 12:15 a.m. del sábado.
¿A qué hora juegan Paraguay vs. Nicaragua en Paraguay?
Por su parte, en el país local, que recibirá por última vez a su Selección, antes de que emprendan el viaje a Norteamérica para lo que será el debut en la Copa del Mundo 2026, el duelo comenzará a las 7:15 p.m.
¿En qué canales ver Paraguay vs. Nicaragua en Perú?
Paraguay vs. Nicaragua se disputará en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, con la transmisión de ESPN, para todo el territorio latinoamericano, con la despedida del equipo de Gustavo Alfaro.
¿En qué canales ver Paraguay vs. Nicaragua en Paraguay?
El importante duelo de despedida, contará con la transmisión exclusiva de Tigo Sports para todo el territorio paraguayo. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.