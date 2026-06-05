Paraguay vs. Nicaragua se enfrentan en un amistoso FIFA. (Foto: Composición Depor)
Paraguay vs. Nicaragua se enfrentan en un amistoso FIFA. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver vs. por un nuevo ? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el viernes 5 de junio del 2026: ESPN, Disney Plus y Tigo Sports. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Revive todos los detalles en Depor desde las 5:15 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay).

Dónde ver Paraguay vs. Nicaragua: canales de TV vía Tigo Sports y ESPN. (Video: Tigo Sports)
Dónde ver Paraguay vs. Nicaragua: canales de TV vía Tigo Sports y ESPN. (Video: Tigo Sports)

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Nicaragua en Perú?

Paraguay vs. Nicaragua está programado para este viernes 5 de junio desde la 5:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:15 p.m.; en México a las 4:15 p.m.; y en España a las 12:15 a.m. del sábado.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Nicaragua en Paraguay?

Por su parte, en el país local, que recibirá por última vez a su Selección, antes de que emprendan el viaje a Norteamérica para lo que será el debut en la Copa del Mundo 2026, el duelo comenzará a las 7:15 p.m.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Nicaragua en Perú?

Paraguay vs. Nicaragua se disputará en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, con la transmisión de ESPN, para todo el territorio latinoamericano, con la despedida del equipo de Gustavo Alfaro.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Nicaragua en Paraguay?

El importante duelo de despedida, contará con la transmisión exclusiva de Tigo Sports para todo el territorio paraguayo. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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