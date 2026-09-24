¿Dónde ver Portugal vs. Gales EN VIVO y EN DIRECTO, por la Fase de Grupos de la UEFA Nations League? ¿Qué canales transmitirán este importante duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de la señal de ESPN, pero solo a través de su plataforma de Disney Plus Premium, disponible en territorio latinoamericano ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú a las 1:45 p.m., al igual que en Colombia y Ecuador, con una hora menos en México (12:45 p.m.) y dos horas más en países como Argentina, Uruguay y Brasil, de este jueves 24 del 2026 desde el Estadio do Dragao, en Oporto.

Portugal vs. Gales: previa del partido

¿Dónde ver Portugal vs. Gales en Perú?

Para los televidentes ubicados en Perú, la transmisión ininterrumpida de este partido recae en la cadena internacional ESPN. Como alternativa en streaming para dispositivos móviles y televisores inteligentes, la plataforma Disney+ Premium llevará a cabo la emisión en vivo del encuentro europeo.

¿Dónde ver Portugal vs. Gales en Argentina?

La cobertura del Portugal contra Gales en Argentina también está asegurada por las pantallas de ESPN para la televisión por cable. Quienes dispongan de suscripciones digitales tendrán la posibilidad de ver el encuentro de la UEFA Nations League en vivo y en directo mediante la plataforma Disney+ Premium.

¿Dónde ver Portugal vs. Gales en Brasil?

Los seguidores del fútbol que radiquen en Brasil contarán con la cobertura oficial de la cadena ESPN para seguir las acciones de este enfrentamiento europeo. En el entorno digital, la plataforma encargada de transmitir el partido de la UEFA Nations League de manera directa será el servicio de streaming Disney+ Premium.

¿Dónde ver Portugal vs. Gales en Colombia?

Finalmente, en Colombia, el duelo de la UEFA Nations League se podrá seguir íntegramente gracias a la señal televisiva de ESPN. Para complementar, la cobertura por streaming recaerá de manera exclusiva en Disney+ Premium, ofreciendo la mejor alternativa digital para los fanáticos del fútbol.

¿Dónde ver Portugal vs. Gales en España?

El juego de la selección de Portugal frente a Gales por la UEFA Nations League podrá ser sintonizado por los aficionados en territorio español a través de la plataforma oficial UEFA.tv, que cuenta con los derechos de emisión de diversos encuentros del certamen europeo.

¿Dónde ver Portugal vs. Gales en México?

En territorio mexicano, los hinchas que deseen presenciar este duelo de la UEFA Nations League podrán recurrir a la señal de ESPN en la televisión por cable. Asimismo, la plataforma digital Disney+ Premium garantizará la emisión en vivo del partido para todos sus suscriptores.

Portugal vs. Gales se enfrentan en Nations League: Transmisión vía Disney Plus y ESPN. (Video: @portugal)