El Katara Hall de Qatar será escenario (EN VIVO | EN DIRECTO) de los . Para esta edición, la nómina tiene como candidatos principales a , Lamine Yamal y Kylian Mbappé. ¿A qué hora iniciará este evento? La gala está pactada para el martes 16 de diciembre desde las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y solo tendrá un ganador. ¿En qué canales también puedes ver la ceremonia? Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal exclusiva de FIFA+. Eso sí, canales como ESPN o DSPORTS llevarán los pormenores del evento; ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV.

Premios The Best 2025 serán en Qatar. (Video: 365 Scores)
