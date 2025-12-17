Dónde ver PSG vs Flamengo EN VIVO: canales para mirar DIRECTV y FIFA Plus TV

Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Llegó la final de la Copa Intercontinental 2025. PSG se enfrenta a Flamengo (EN VIVO y EN DIRECTO) por la definición del torno. Con la transmisión de DIRECTV, FIFA Plus TV y DGO. Conoce más detalles en la siguiente nota.
PSG vs Flamengo miden fuerzas (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la Copa Intercontinental 2025 desde Qatar. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium, el miércoles 17 de diciembre. ¿En qué canales se verá? DSports (DIRECTV) lo pasa para toda Latinoamérica, y FIFA+ para el territorio mexicano; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Según la programación de la FIFA, el partido comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil y una hora menos en México).
