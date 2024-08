Desde Estados Unidos, antes del inicio el torneo español, Real Madrid y Barcelona protagonizarán un nuevo Clásico en el marco de un amistoso de pretemporada. Los madridistas, campeones de LaLiga y la Champions League, llegan con la moral alta, mientras que los blaugranas, bajo la dirección de un nuevo entrenador y con un equipo repleto de jóvenes promesas, también saldrán al campo para ofrecer un espectáculo digno de los clásicos españoles. A continuación, Depor te proporcionará todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante, para que estés bien informado sobre el partido.

En su último encuentro, el Real Madrid sufrió una derrota por 1-0 ante el AC Milan. El único gol del partido fue anotado por el nigeriano Samuel Chukwueze, quien definió de manera rasante tras una salida del arquero Ucraniano Andriy Lunin. A pesar de la derrota, el brasileño Endrick fue el jugador más desequilibrante del equipo merengue. Con el número ‘16′ en la espalda jugó todo el primer tiempo y demostró gran habilidad y potencial en el ataque, aunque fue reemplazado en el segundo tiempo por el delantero español Juanmi Latasa.

Es importante aclarar que, tras la última Eurocopa, Carlo Ancelotti decidió dejar fuera de la gira a algunos de los grandes nombres del Real Madrid: Kylian Mbappé y Jude Bellingham, junto con otras estrellas madridistas como Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Antonio Rüdiger y Dani Carvajal, no viajaron con el equipo. Sin embargo, Arda Güler sí formará parte de la gira del Madrid. Además, se espera que Vinícius Júnior y Rodrygo se incorporen durante la gira y estén disponibles para el clásico.

Por otro lado, el Barcelona tuvo una destacada actuación en su último partido, donde venció al Manchester City en una tanda de penales por 4-1, luego de empatar 2-2 en el tiempo regular. El nuevo DT de los Culés, Hans Flick, decidió apostar por un equipo lleno de jóvenes promesas, y la decisión demostró ser acertada. Los jugadores juveniles Pablo Torre y Pau Víctor marcaron los goles durante el tiempo regular, mostrando la calidad y el potencial de la cantera blaugrana. Esta victoria subraya el buen momento del equipo y la capacidad de sus jóvenes talentos para competir al más alto nivel.

Tras la ausencia de Lamine Yamal, los goles de Pablo Torre y Pau Víctor, junto con las prometedoras actuaciones de jóvenes como Marc Bernal y Casadó, han generado un gran interés entre los seguidores del Barcelona para continuar siguiendo su gira por América. En el próximo partido del Barça, se espera que debuten jugadores clave como Raphinha e İlkay Gündoğan, quienes se unieron a la gira en Estados Unidos y no participaron en el último enfrentamiento.





¿En qué canal ver Real Madrid vs Barcelona?

En nuevo amistoso, el partido entre Real Madrid vs. Barcelona se jugará este sábado 3 de agostó a las 6:00 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay se disputará dos horas más tarde, a las 8:00 p.m., mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia el choque comenzará a las 7:00 p.m.





¿A qué hora inicia Real Madrid vs Barcelona?

Para ver el partido entre Real Madrid y Barcelona, puedes sintonizar ESPN y vía streaming vía Disney Plus, que transmitirá el encuentro en exclusiva para toda Latinoamérica. Si te encuentras en México, también podrás verlo a través de Disney, mientras que en Estados Unidos, la transmisión estará disponible en ESPN Plus. En España, el partido será transmitido por Movistar Plus, 3Cat, TV3 y Movistar Champions Tour. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





¿Dónde jugarán Real Madrid vs Barcelona?

El partido entre Real Madrid y Barcelona, programado para este sábado, se disputará en el MetLife Stadium, un estadio multideportivo de última generación situado en el suburbio de Meadowlands, en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. Este recinto es conocido por su capacidad para albergar hasta 82,500 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes de la NFL y un lugar ideal para eventos deportivos de gran magnitud, como este clásico del fútbol español. Inaugurado en 2010, el estadio cuenta con instalaciones modernas y versátiles, siendo un referente en diseño y tecnología para estadios deportivos.

El MetLife Stadium se encuentra ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, y costó alrededor de $1.6 mil millones de dólares. (Foto: Agencias).





