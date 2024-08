En el MetLife Stadium, Real Madrid vs Barcelona se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por un amistoso internacional como parte del Soccer Champions Tour. El superclásico español está programado para jugarse este sábado 3 de agosto desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, 8:00 p.m. en Argentina y 1:00 a.m. del domingo 4 en España) y será transmitido a través de la señal de ESPN y vía streaming vía Disney Plus, que transmitirá el encuentro en exclusiva para toda Latinoamérica. En territorio español se podrá ver por Movistar Plus, 3Cat, TV3 y Movistar Champions Tour. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Los técnicos Hansi Flick y Carlo Ancelotti seguirán probando a sus futbolistas, pero con la intención de ganar el clásico. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.

Así se prepara el Real Madrid para el clásico ante el Barcelona. (Video: Real Madrid)