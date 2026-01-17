¿Dónde se podrá ver el vs. ? Ambos equipos chocarán por la 6, desde el Estadio Domingo Burgueño Miguel. ¿A qué hora arranca las acciones? Según la programación, el partido está pactado para las 8:15 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del sábado 17 de enero del 2026. La transmisión está a cargo de ESPN y Disney Plus en Perú. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV.

Peñarol vs. River Plate por amistoso | VIDEO: CARP
Peñarol vs. River Plate por amistoso | VIDEO: CARP
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS