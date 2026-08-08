Conoce a qué hora, canales de TV y dónde ver el partido FC Barcelona vs. Udinese hoy sábado 8 de agosto. (Foto: Composición Mag)
Conoce a qué hora, canales de TV y dónde ver el partido FC Barcelona vs. Udinese hoy sábado 8 de agosto. (Foto: Composición Mag)

El FC Barcelona disputa la Friuli Venezia Giulia Cup 2026 este sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. El equipo azulgrana es parte de un atractivo torneo triangular junto al Udinese, anfitrión de la jornada, y el Nottingham Forest de la Premier League, en un duelo que reúne a tres clubes con historia en el fútbol europeo. Revisa aquí desde qué hora juega el Barcelona, dónde ver el partido por TV y cómo seguir la transmisión online desde España, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Udinese HOY sábado 7 de agosto?

El amistoso Udinese vs. FC Barcelona se jugará el sábado 8 de agosto de 2026 a las 22:00 horas de Italia y España peninsular (20:00 UTC), en el Bluenergy Stadium de Udine. Revisa los horarios por país para ver el partido en vivo y en directo.

País o territorioHora localDía
España (peninsular)22:00Sábado 8 de agosto
Italia22:00Sábado 8 de agosto
Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza22:00Sábado 8 de agosto
Reino Unido21:00Sábado 8 de agosto
Portugal21:00Sábado 8 de agosto
Perú15:00Sábado 8 de agosto
Colombia15:00Sábado 8 de agosto
Ecuador15:00Sábado 8 de agosto
Panamá15:00Sábado 8 de agosto
México (CDMX, Guadalajara y Monterrey)14:00Sábado 8 de agosto
Costa Rica14:00Sábado 8 de agosto
Guatemala14:00Sábado 8 de agosto
El Salvador14:00Sábado 8 de agosto
Honduras14:00Sábado 8 de agosto
Nicaragua14:00Sábado 8 de agosto
Venezuela16:00Sábado 8 de agosto
Bolivia16:00Sábado 8 de agosto
Paraguay16:00Sábado 8 de agosto
República Dominicana16:00Sábado 8 de agosto
Puerto Rico16:00Sábado 8 de agosto
Cuba16:00Sábado 8 de agosto
Chile16:00Sábado 8 de agosto
Argentina17:00Sábado 8 de agosto
Uruguay17:00Sábado 8 de agosto
Brasil (Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro)17:00Sábado 8 de agosto
Estados Unidos (hora del Este)16:00Sábado 8 de agosto
Estados Unidos (hora Central)15:00Sábado 8 de agosto
Estados Unidos (hora de la Montaña)14:00Sábado 8 de agosto
Estados Unidos (hora del Pacífico)13:00Sábado 8 de agosto

El partido entre Udinese y FC Barcelona comenzará a las 3:00 p. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. En México, Centroamérica y buena parte de Estados Unidos, la transmisión iniciará desde las 2:00 p. m., aunque en la costa oeste estadounidense será a la 1:00 p. m.

Para los espectadores del Cono Sur, el horario será más tarde: 4:00 p. m. en Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay, mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil será a las 5:00 p. m. En España e Italia se disputará a las 10:00 p. m.

¿Qué canal transmite por TV el amistoso FC Barcelona vs. Udinese EN VIVO GRATIS?

El Udinese vs. FC Barcelona se jugará el sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, como parte de la Friuli Venezia Giulia Cup. El encuentro directo entre ambos está previsto para las 22:00 en España e Italia (15:00 en Perú), con una duración de 45 minutos; TV3 inicia su cobertura del triangular desde las 20:55.

País / territorioTVStreaming online
AndorraTV33Cat*
AustraliabeIN Sports Connect
BulgariaMAX Sport 3
DinamarcaTV2 Sport XTV2 Play
EspañaTV33Cat, Movistar+
Estados UnidosCBS Sports GolazoParamount+
IsraelSport 3
ItaliaSky Sport Uno, TV8NOW TV, Sky Go Italia
Nueva ZelandabeIN Sports Connect
NoruegaVG+
PortugalSport TV4Sport TV Multiscreen
RusiaMatch! Football 1matchtv.ru, Sportbox.ru
Mundial / internacionalBarça Play**

En España, la emisión confirmada es por TV3, que integrará el choque dentro de su cobertura del triangular de Udine. Para verlo online, las opciones listadas son 3Cat y Movistar+; la parrilla de TV3 contempla primero el Barcelona–Nottingham Forest y luego el Udinese–Barcelona.

En Latinoamérica, no aparece por ahora una señal regional específica confirmada en los listados consultados. Por ello, la alternativa a revisar es Barça Play, aunque su disponibilidad puede variar según territorio y derechos de emisión.

En Estados Unidos, el partido figura para CBS Sports Golazo en televisión y Paramount+ vía streaming. Italia contará con la oferta más amplia: Sky Sport Uno y TV8 en TV, además de NOW TV y Sky Go Italia en plataformas digitales.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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