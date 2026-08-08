El FC Barcelona disputa la Friuli Venezia Giulia Cup 2026 este sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. El equipo azulgrana es parte de un atractivo torneo triangular junto al Udinese, anfitrión de la jornada, y el Nottingham Forest de la Premier League, en un duelo que reúne a tres clubes con historia en el fútbol europeo. Revisa aquí desde qué hora juega el Barcelona, dónde ver el partido por TV y cómo seguir la transmisión online desde España, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Udinese HOY sábado 7 de agosto?

El amistoso Udinese vs. FC Barcelona se jugará el sábado 8 de agosto de 2026 a las 22:00 horas de Italia y España peninsular (20:00 UTC), en el Bluenergy Stadium de Udine. Revisa los horarios por país para ver el partido en vivo y en directo.

País o territorio Hora local Día España (peninsular) 22:00 Sábado 8 de agosto Italia 22:00 Sábado 8 de agosto Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza 22:00 Sábado 8 de agosto Reino Unido 21:00 Sábado 8 de agosto Portugal 21:00 Sábado 8 de agosto Perú 15:00 Sábado 8 de agosto Colombia 15:00 Sábado 8 de agosto Ecuador 15:00 Sábado 8 de agosto Panamá 15:00 Sábado 8 de agosto México (CDMX, Guadalajara y Monterrey) 14:00 Sábado 8 de agosto Costa Rica 14:00 Sábado 8 de agosto Guatemala 14:00 Sábado 8 de agosto El Salvador 14:00 Sábado 8 de agosto Honduras 14:00 Sábado 8 de agosto Nicaragua 14:00 Sábado 8 de agosto Venezuela 16:00 Sábado 8 de agosto Bolivia 16:00 Sábado 8 de agosto Paraguay 16:00 Sábado 8 de agosto República Dominicana 16:00 Sábado 8 de agosto Puerto Rico 16:00 Sábado 8 de agosto Cuba 16:00 Sábado 8 de agosto Chile 16:00 Sábado 8 de agosto Argentina 17:00 Sábado 8 de agosto Uruguay 17:00 Sábado 8 de agosto Brasil (Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro) 17:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (hora del Este) 16:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (hora Central) 15:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (hora de la Montaña) 14:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (hora del Pacífico) 13:00 Sábado 8 de agosto

El partido entre Udinese y FC Barcelona comenzará a las 3:00 p. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. En México, Centroamérica y buena parte de Estados Unidos, la transmisión iniciará desde las 2:00 p. m., aunque en la costa oeste estadounidense será a la 1:00 p. m.

Para los espectadores del Cono Sur, el horario será más tarde: 4:00 p. m. en Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay, mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil será a las 5:00 p. m. En España e Italia se disputará a las 10:00 p. m.

¿Qué canal transmite por TV el amistoso FC Barcelona vs. Udinese EN VIVO GRATIS?

El Udinese vs. FC Barcelona se jugará el sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, como parte de la Friuli Venezia Giulia Cup. El encuentro directo entre ambos está previsto para las 22:00 en España e Italia (15:00 en Perú), con una duración de 45 minutos; TV3 inicia su cobertura del triangular desde las 20:55.

País / territorio TV Streaming online Andorra TV3 3Cat* Australia — beIN Sports Connect Bulgaria MAX Sport 3 — Dinamarca TV2 Sport X TV2 Play España TV3 3Cat, Movistar+ Estados Unidos CBS Sports Golazo Paramount+ Israel Sport 3 — Italia Sky Sport Uno, TV8 NOW TV, Sky Go Italia Nueva Zelanda — beIN Sports Connect Noruega — VG+ Portugal Sport TV4 Sport TV Multiscreen Rusia Match! Football 1 matchtv.ru, Sportbox.ru Mundial / internacional — Barça Play**

En España, la emisión confirmada es por TV3, que integrará el choque dentro de su cobertura del triangular de Udine. Para verlo online, las opciones listadas son 3Cat y Movistar+; la parrilla de TV3 contempla primero el Barcelona–Nottingham Forest y luego el Udinese–Barcelona.

En Latinoamérica, no aparece por ahora una señal regional específica confirmada en los listados consultados. Por ello, la alternativa a revisar es Barça Play, aunque su disponibilidad puede variar según territorio y derechos de emisión.

En Estados Unidos, el partido figura para CBS Sports Golazo en televisión y Paramount+ vía streaming. Italia contará con la oferta más amplia: Sky Sport Uno y TV8 en TV, además de NOW TV y Sky Go Italia en plataformas digitales.