El FC Barcelona disputa la Friuli Venezia Giulia Cup 2026 este sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. El equipo azulgrana es parte de un atractivo torneo triangular junto al Udinese, anfitrión de la jornada, y el Nottingham Forest de la Premier League, en un duelo que reúne a tres clubes con historia en el fútbol europeo. Revisa aquí desde qué hora juega el Barcelona, dónde ver el partido por TV y cómo seguir la transmisión online desde España, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Udinese HOY sábado 7 de agosto?
El amistoso Udinese vs. FC Barcelona se jugará el sábado 8 de agosto de 2026 a las 22:00 horas de Italia y España peninsular (20:00 UTC), en el Bluenergy Stadium de Udine. Revisa los horarios por país para ver el partido en vivo y en directo.
|País o territorio
|Hora local
|Día
|España (peninsular)
|22:00
|Sábado 8 de agosto
|Italia
|22:00
|Sábado 8 de agosto
|Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza
|22:00
|Sábado 8 de agosto
|Reino Unido
|21:00
|Sábado 8 de agosto
|Portugal
|21:00
|Sábado 8 de agosto
|Perú
|15:00
|Sábado 8 de agosto
|Colombia
|15:00
|Sábado 8 de agosto
|Ecuador
|15:00
|Sábado 8 de agosto
|Panamá
|15:00
|Sábado 8 de agosto
|México (CDMX, Guadalajara y Monterrey)
|14:00
|Sábado 8 de agosto
|Costa Rica
|14:00
|Sábado 8 de agosto
|Guatemala
|14:00
|Sábado 8 de agosto
|El Salvador
|14:00
|Sábado 8 de agosto
|Honduras
|14:00
|Sábado 8 de agosto
|Nicaragua
|14:00
|Sábado 8 de agosto
|Venezuela
|16:00
|Sábado 8 de agosto
|Bolivia
|16:00
|Sábado 8 de agosto
|Paraguay
|16:00
|Sábado 8 de agosto
|República Dominicana
|16:00
|Sábado 8 de agosto
|Puerto Rico
|16:00
|Sábado 8 de agosto
|Cuba
|16:00
|Sábado 8 de agosto
|Chile
|16:00
|Sábado 8 de agosto
|Argentina
|17:00
|Sábado 8 de agosto
|Uruguay
|17:00
|Sábado 8 de agosto
|Brasil (Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro)
|17:00
|Sábado 8 de agosto
|Estados Unidos (hora del Este)
|16:00
|Sábado 8 de agosto
|Estados Unidos (hora Central)
|15:00
|Sábado 8 de agosto
|Estados Unidos (hora de la Montaña)
|14:00
|Sábado 8 de agosto
|Estados Unidos (hora del Pacífico)
|13:00
|Sábado 8 de agosto
El partido entre Udinese y FC Barcelona comenzará a las 3:00 p. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. En México, Centroamérica y buena parte de Estados Unidos, la transmisión iniciará desde las 2:00 p. m., aunque en la costa oeste estadounidense será a la 1:00 p. m.
Para los espectadores del Cono Sur, el horario será más tarde: 4:00 p. m. en Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay, mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil será a las 5:00 p. m. En España e Italia se disputará a las 10:00 p. m.
¿Qué canal transmite por TV el amistoso FC Barcelona vs. Udinese EN VIVO GRATIS?
El Udinese vs. FC Barcelona se jugará el sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, como parte de la Friuli Venezia Giulia Cup. El encuentro directo entre ambos está previsto para las 22:00 en España e Italia (15:00 en Perú), con una duración de 45 minutos; TV3 inicia su cobertura del triangular desde las 20:55.
|País / territorio
|TV
|Streaming online
|Andorra
|TV3
|3Cat*
|Australia
|—
|beIN Sports Connect
|Bulgaria
|MAX Sport 3
|—
|Dinamarca
|TV2 Sport X
|TV2 Play
|España
|TV3
|3Cat, Movistar+
|Estados Unidos
|CBS Sports Golazo
|Paramount+
|Israel
|Sport 3
|—
|Italia
|Sky Sport Uno, TV8
|NOW TV, Sky Go Italia
|Nueva Zelanda
|—
|beIN Sports Connect
|Noruega
|—
|VG+
|Portugal
|Sport TV4
|Sport TV Multiscreen
|Rusia
|Match! Football 1
|matchtv.ru, Sportbox.ru
|Mundial / internacional
|—
|Barça Play**
En España, la emisión confirmada es por TV3, que integrará el choque dentro de su cobertura del triangular de Udine. Para verlo online, las opciones listadas son 3Cat y Movistar+; la parrilla de TV3 contempla primero el Barcelona–Nottingham Forest y luego el Udinese–Barcelona.
En Latinoamérica, no aparece por ahora una señal regional específica confirmada en los listados consultados. Por ello, la alternativa a revisar es Barça Play, aunque su disponibilidad puede variar según territorio y derechos de emisión.
En Estados Unidos, el partido figura para CBS Sports Golazo en televisión y Paramount+ vía streaming. Italia contará con la oferta más amplia: Sky Sport Uno y TV8 en TV, además de NOW TV y Sky Go Italia en plataformas digitales.