¿Dónde ver Uruguay vs. Corea del Sur EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional por una Fecha FIFA? ¿Qué canales transmitirán este importante duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de la señal de DSports, disponible en DIRECTV y por streaming en su plataforma de DGO, mientras que en suelo uruguayo se mirará vía AUF TV ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú a las 6:00 a.m., al igual que en Colombia y Ecuador, con una hora menos en México (5:00 a.m.) y dos horas más en países como Argentina, Uruguay y Brasil, de este lunes 28 de septiembre en el Estadio Mundialista de Seúl.

Uruguay vs. Corea del Sur: previa del partido

¿Dónde ver Uruguay vs. Corea del Sur en Perú?

Para los televidentes ubicados en Perú, la transmisión ininterrumpida de este partido recae en la señal exclusiva de DSports a través de DirecTV. Como alternativa en streaming para dispositivos móviles y televisores inteligentes, las plataformas DGO y AUF TV llevarán a cabo la emisión en vivo del encuentro.

¿Dónde ver Uruguay vs. Corea del Sur en Argentina?

La cobertura del Uruguay contra Corea del Sur en Argentina también está asegurada por las pantallas de DSports (DirecTV) para la televisión por satélite. Quienes dispongan de suscripciones digitales tendrán la posibilidad de ver el encuentro en vivo y en directo mediante la aplicación DGO y la plataforma oficial AUF TV.

¿Dónde ver Uruguay vs. Corea del Sur en Brasil?

Los seguidores del fútbol que radiquen en Brasil contarán con facilidades en el entorno digital para seguir las acciones de este partido. Las plataformas encargadas de transmitir el enfrentamiento internacional de manera directa serán los servicios de streaming DGO y AUF TV.

¿Dónde ver Uruguay vs. Corea del Sur en Colombia?

Finalmente, en Colombia, el duelo se podrá seguir íntegramente gracias a la señal televisiva de DSports a través de DirecTV. Para complementar, la cobertura por streaming recaerá en la aplicación DGO, sumándose AUF TV como una alternativa digital oficial para no perderse ningún detalle del compromiso.

¿Dónde ver Uruguay vs. Corea del Sur en España?

El juego de la selección de Uruguay frente a Corea del Sur podrá ser sintonizado por los aficionados en territorio español a través de la plataforma oficial AUF TV, que cuenta con los derechos de emisión vía streaming para llevar el encuentro de la Celeste a nivel internacional.

¿Dónde ver Uruguay vs. Corea del Sur en México?

En territorio mexicano, los hinchas que deseen presenciar este duelo internacional podrán recurrir al entorno digital. La plataforma oficial AUF TV garantizará la emisión en vivo del partido para todos los usuarios que deseen seguir las acciones de este enfrentamiento.

Uruguay vs. Corea del Sur: transmisión vía AUF TV y DIRECTV (DSports). (Video: @aufoficial)